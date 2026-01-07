Kendall Jenner è la nuova testimonial delle fragranze Emporio Armani, simbolo di eleganza e raffinatezza. Questa collaborazione riflette un nuovo approccio al lusso, combinando stile contemporaneo e tradizione. Un connubio che va oltre la semplice scelta di un volto noto, rappresentando un’identità condivisa e un’interpretazione moderna del glamour. Un’occasione per riscoprire il valore di un’eleganza discreta e senza tempo.

Ci sono collaborazioni che sembrano solo una mossa in agenda e altre che suonano come una dichiarazione d’intenti. Kendall Jenner scelta come global fragrance ambassador di Emporio Armani rientra decisamente nella seconda categoria. E no, non è “solo” un altro contratto beauty: è un segnale chiarissimo di dove sta andando il lusso nel 2026. Kendall Jenner è la nuova global fragrance ambassador di Emporio Armani. Kendall apre il nuovo anno con la campagna Power of You Eau de Parfum, e l’energia è quella di chi non deve più dimostrare nulla. Dopo oltre dieci anni di passerelle, copertine e campagne globali, questa collaborazione arriva come un punto fermo: elegante, sicura, super allineata alla sua immagine attuale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kendall Jenner è il nuovo volto delle fragranze Emporio Armani (e racconta il nuovo lusso)

