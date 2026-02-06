InsideOsint – come Israele ha lanciato su google migliaia di annunci politici aggirando le regole europee

Su Google, in diversi paesi europei, sono comparsi da mesi annunci politici che vengono dal governo israeliano, anche se la legge europea vieta di pubblicare questo tipo di pubblicità. Gli annunci rimangono attivi e visibili, sfidando le regole e creando un'anomalia evidente nel mercato pubblicitario digitale.

Su Google, in diversi Paesi europei, stanno circolando da mesi annunci politici riconducibili direttamente al governo israeliano, nonostante la piattaforma vieti formalmente questo tipo di pubblicità in gran parte dell’Unione Europea. L’evidenza emerge consultando il Google Ads Transparency Center: una lunga serie di inserzioni – testuali e video – firmate dalla Israeli Government Advertising Agency, l’agenzia statale che cura la comunicazione del governo di Israele. Le campagne compaiono in Italia, Germania, Austria, Belgio, Svezia. Non sono pubblicità neutre o istituzionali: parlano apertamente del genocidio a Gaza, accusano Hamas, delegittimano le Nazioni Unite, attaccano l’agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, la UNRWA, mettono in dubbio il lavoro umanitario di Medici Senza Frontiere e colpiscono direttamente figure critiche verso le azioni di Israele come Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU sui Territori Palestinesi Occupati. 🔗 Leggi su It.insideover.com

