I carabinieri di Mestre stanno cercando una Lotus bianca scappata dopo un inseguimento sulla Romea. L’auto, coinvolta in un incidente, potrebbe essere legata a una banda di tagliatori di ruote. Le forze dell’ordine stanno lavorando per trovare gli uomini a bordo e chiarire cosa sia successo.

MIRA - I carabinieri di Mestre hanno aperto un’indagine per identificare gli uomini che, martedì sera, sono fuggiti a bordo di una Lotus bianca dopo essere stati avvicinati da una pattuglia nel parcheggio dell’ipermercato Lando di Mira. Da quel primo contatto di fronte al centro commerciale aveva preso avvio un inseguimento lungo tutta la Romea, quasi fino a Chioggia, il quale aveva anche provocato un incidente all’altezza dell’incrocio di Giare, quasi costato la vita ad un 31enne originario del Togo e residente a Dolo. La Fiat Punto bianca di cui il giovane era alla guida si era infatti accostata così tanto al ciglio della strada alla sua destra da essere precipitata nel fossato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Inseguimento in Romea, carabinieri a caccia della Lotus che ha provocato l'incidente: l?ipotesi della banda di tagliatori di ruote

