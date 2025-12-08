L' omaggio della banda dei carabinieri alla Capitale della cultura il generale Domizi | Eccellenza che emoziona

La banda dei Carabinieri ha reso omaggio ad Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, con un concerto al teatro Pirandello. Il generale Domizi ha espresso orgoglio e emozione per questa occasione, che ha ricevuto una calorosa standing ovation dal pubblico presente, celebrando così il ruolo della musica e delle istituzioni nella promozione del patrimonio culturale italiano.

Standing ovation al teatro Pirandello di Agrigento per la banda dell’Arma dei carabinieri che, in concerto, ha reso omaggio alla città Capitale italiana della cultura 2025. In platea, ad applaudire c’era, fra gli altri, anche il comandante interregionale “Culqualber”, il generale Claudio Domizi e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

