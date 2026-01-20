Il giunto rotto che ha provocato l’incidente di Adamuz | quanto sono sicuri i treni europei?

Un guasto infrastrutturale a Adamuz, che ha creato uno spazio di circa 30 centimetri tra i binari, ha causato un incidente sui treni europei. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei sistemi ferroviari nel continente. Analizziamo le cause e le misure adottate per garantire affidabilità e prevenzione di futuri incidenti, nel rispetto degli standard di sicurezza vigenti.

Un guasto all’infrastruttura che ha provocato uno spazio vuoto di circa 30 centimetri tra due monconi di binario. Proprio nel tratto in cui è deragliato il treno di Iryo Frecciarossa. Uno dei due monconi di acciaio appare assottigliato e ritorto per quasi mezzo metro. E due possibili cause: o il binario si è deformato durante l’incidente. Oppure era già rotto da prima. E avrebbe provocato la strage di Adamuz. La rottura del cosiddetto «giunto di giunzione» è oggi la più probabile causa secondo gli investigatori del «disastro in venti secondi » dopo la collisione con il treno bianco di Renve. Il giunto di giunzione.🔗 Leggi su Open.online

Cos'è il giunto ferroviario che ha causato l'incidente tra treni in Spagna con morti e feritiIl giunto ferroviario è un componente che collega due tratti di binario, garantendo continuità e sicurezza nella circolazione dei treni.

Spagna, la strage del binario rotto: cosa ha provocato lo schianto fra i treni dell’alta velocitàUn guasto nei binari, come un giunto rotto, può avere conseguenze gravi.

