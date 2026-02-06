Inquinamento lavori America' s Cup cittadini preoccupati | Perché i vigili con le mascherine? Pronta class action

I residenti di Bagnoli protestano contro i lavori legati all’America’s Cup 2027, che continuano nonostante le preoccupazioni per l’inquinamento. I cittadini si sono riuniti in strada, chiedendo spiegazioni sui rischi e chiedendo alle autorità di fermare o rallentare i lavori. Intanto, si intensificano le azioni legali: diffide, ricorsi al Tar e una class action pronta a partire. La tensione tra cittadini e istituzioni cresce di giorno in giorno.

Aidacon annuncia azioni risarcitorie milionarie a tutela dei residenti dell’area occidentale. Le polveri sollevate dai lavori nell'area ex industriale e il transito senza sosta di tir inquinanti rendono inquieti i residenti. La testimonianza: "I vigili urbani mi hanno suggerito di contattare l’Arpac e di far fare ulteriori rilievi sulle polveri sottili" Class action, diffide e ricorsi al Tar. A Bagnoli si aggiunge il fronte legale allo scontro tra cittadinanza e istituzioni, mentre proseguono i lavori collegati all’America’s Cup 2027. A lancare l’iniziativa di una class action è Carlo Claps, avvocato e presidente dell’Aidacon, associazione di tutela dei consumatori, che annuncia azioni risarcitorie milionarie a tutela dei residenti dell’area occidentale: "Non permetteremo che la salute dei napoletani diventi merce di scambio per uno spot turistico".🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Bagnoli America's Cup

Nel quartiere di Bagnoli, i residenti si sono svegliati con il rumore e il fumo provocati dai lavori per l’America’s Cup.

#Bagnoli-America's-Cup || Nella notte i cittadini di Bagnoli sono tornati a bloccare la strada.

Ultime notizie su Bagnoli America's Cup

Nuova manifestazione di protesta dei cittadini del quartiere Bagnoli, che hanno impedito ai camion di raggiungere i cantieri per i lavori dell'America's Cup. "Dati inquinamento già alle stelle dopo pochi giorni, noi vogliamo che il nostro quartiere resti popolare, c facebook