America’s Cup inquinano con i vigili | sindacati chiedono azione per i cittadini colpiti dal rumore e dal fumo

Nel quartiere di Bagnoli, i residenti si sono svegliati con il rumore e il fumo provocati dai lavori per l’America’s Cup. I sindacati chiedono alle autorità di intervenire subito, perché molti cittadini si sentono abbandonati e soffrono per l’inquinamento. La situazione si fa sempre più difficile mentre le navi e le attività legate alla regata continuano a disturbare la vita quotidiana.

Nel cuore dell’area ex industriale di Bagnoli, dove i lavori per l’America’s Cup 2027 stanno generando un’ondata di preoccupazioni tra i residenti, l’inquinamento atmosferico è divenuto un tema di forte interesse. Le polveri sottili, il traffico intenso di camion e le condizioni di lavoro che si protraggono in aree residenziali hanno spinto i cittadini a domandare chiarimenti. “Perché i vigili indossano mascherine?” è stata una delle domande poste, in una città ormai stanca di fumi, di rumori e di un ambiente in cui la salute si mischia a un processo di costruzione che sembra destinato a restare in sospeso.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Americas Cup Italia Calabria in emergenza: avviata la piattaforma di supporto per i cittadini colpiti dal ciclone Harry La Calabria vive ore di grande difficoltà dopo il passaggio del ciclone Harry. America’s Cup, a Cagliari dal 21 maggio le regate preliminari Dal 21 al 24 maggio, Cagliari ospiterà le regate preliminari della 38ª America’s Cup, il più antico trofeo sportivo al mondo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Americas Cup Italia Argomenti discussi: Inquinamento lavori America's Cup, cittadini preoccupati: Perché i vigili indossano mascherine?. Pronta una class action; Ancora battaglia sull'America's Cup, Claps (Aidacon): Pronti alla class action. E a Bagnoli è inquinamento da polveri sottili; L’America’s Cup senza un futuro per Bagnoli; America's Cup 2027, operai al lavoro: Noi, fieri di contribuire al rilancio del territorio. Inquinamento lavori America's Cup, cittadini preoccupati: Perché i vigili indossano mascherine?. Pronta una class actionAidacon annuncia azioni risarcitorie milionarie a tutela dei residenti dell’area occidentale. Le polveri sollevate dai lavori nell'area ex industriale e il transito senza sosta di tir inquinanti rendo ... napolitoday.it Lavori America's Cup, polveri sottili nell'aria di Bagnoli: i dati ArpacI dati registrati dalla centralina mobile Arpac, installata in zona tra il 30 gennaio e il 2 febbraio, preoccupano: superato il limite ... napolitoday.it Nuova manifestazione di protesta dei cittadini del quartiere Bagnoli, che hanno impedito ai camion di raggiungere i cantieri per i lavori dell'America's Cup. "Dati inquinamento già alle stelle dopo pochi giorni, noi vogliamo che il nostro quartiere resti popolare, c facebook L'inquinamento atmosferico mette a rischio la produzione di grano tenero in Asia sud-orientale, Sud America e Africa subsahariana con perdite stimate fino al 25%. Lo rivela uno studio internazionale coordinato dall' @Unicatt di Brescia. #ANSATerraGusto b x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.