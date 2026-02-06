America’s Cup inquinano con i vigili | sindacati chiedono azione per i cittadini colpiti dal rumore e dal fumo
Nel quartiere di Bagnoli, i residenti si sono svegliati con il rumore e il fumo provocati dai lavori per l’America’s Cup. I sindacati chiedono alle autorità di intervenire subito, perché molti cittadini si sentono abbandonati e soffrono per l’inquinamento. La situazione si fa sempre più difficile mentre le navi e le attività legate alla regata continuano a disturbare la vita quotidiana.
Nel cuore dell’area ex industriale di Bagnoli, dove i lavori per l’America’s Cup 2027 stanno generando un’ondata di preoccupazioni tra i residenti, l’inquinamento atmosferico è divenuto un tema di forte interesse. Le polveri sottili, il traffico intenso di camion e le condizioni di lavoro che si protraggono in aree residenziali hanno spinto i cittadini a domandare chiarimenti. “Perché i vigili indossano mascherine?” è stata una delle domande poste, in una città ormai stanca di fumi, di rumori e di un ambiente in cui la salute si mischia a un processo di costruzione che sembra destinato a restare in sospeso.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Americas Cup Italia
Calabria in emergenza: avviata la piattaforma di supporto per i cittadini colpiti dal ciclone Harry
La Calabria vive ore di grande difficoltà dopo il passaggio del ciclone Harry.
America’s Cup, a Cagliari dal 21 maggio le regate preliminari
Dal 21 al 24 maggio, Cagliari ospiterà le regate preliminari della 38ª America’s Cup, il più antico trofeo sportivo al mondo.
Ultime notizie su Americas Cup Italia
Argomenti discussi: Inquinamento lavori America's Cup, cittadini preoccupati: Perché i vigili indossano mascherine?. Pronta una class action; Ancora battaglia sull'America's Cup, Claps (Aidacon): Pronti alla class action. E a Bagnoli è inquinamento da polveri sottili; L’America’s Cup senza un futuro per Bagnoli; America's Cup 2027, operai al lavoro: Noi, fieri di contribuire al rilancio del territorio.
Inquinamento lavori America's Cup, cittadini preoccupati: Perché i vigili indossano mascherine?. Pronta una class actionAidacon annuncia azioni risarcitorie milionarie a tutela dei residenti dell’area occidentale. Le polveri sollevate dai lavori nell'area ex industriale e il transito senza sosta di tir inquinanti rendo ... napolitoday.it
Lavori America's Cup, polveri sottili nell'aria di Bagnoli: i dati ArpacI dati registrati dalla centralina mobile Arpac, installata in zona tra il 30 gennaio e il 2 febbraio, preoccupano: superato il limite ... napolitoday.it
Nuova manifestazione di protesta dei cittadini del quartiere Bagnoli, che hanno impedito ai camion di raggiungere i cantieri per i lavori dell'America's Cup. "Dati inquinamento già alle stelle dopo pochi giorni, noi vogliamo che il nostro quartiere resti popolare, c facebook
L'inquinamento atmosferico mette a rischio la produzione di grano tenero in Asia sud-orientale, Sud America e Africa subsahariana con perdite stimate fino al 25%. Lo rivela uno studio internazionale coordinato dall' @Unicatt di Brescia. #ANSATerraGusto b x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.