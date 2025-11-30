Agricoltura eroica e turismo | 45 milioni dalla Regione
Interventi che hanno ricadute su tutta la provincia e interessano vari ambiti, dall’ agricoltura eroica al turismo. Per realizzarli, la giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Montagna Massimo Sertori, ha approvato l’ Aqst (Accordo quadro di sviluppo territoriale) 2025 per la provincia di Sondrio, un piano che, con le ultime variazioni, supera i 45 milioni, di cui 43,7 così finanziati: 38 milioni con i proventi del demanio idrico 2024 e 5,7 milioni come canone aggiuntivo. A queste risorse si aggiungono 1,49 milioni quale contributo regionale al finanziamento degli interventi previsti da altri strumenti di Programmazione negoziata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
