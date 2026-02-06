Questa mattina Milano si sveglia con il bilaterale tra Meloni e Vance, mentre il Coni risponde a Ghali sulla polemica sollevata. La città si prepara all’apertura delle Olimpiadi invernali con un’atmosfera tesa e carica di significato.

Milano vive una giornata ad alta tensione e forte valenza simbolica alla vigilia dell’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In città si incrociano diplomazia internazionale, cerimonie ufficiali e proteste di piazza. Il vicepresidente Usa JD Vance arriva in prefettura per incontrare la premier Giorgia Meloni, mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugura Casa Italia alla Triennale. Sullo sfondo, un imponente dispositivo di sicurezza e le contestazioni di studenti e antagonisti contro i Giochi, accusati di essere insostenibili e lontani dai bisogni della città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iniziato il bilaterale Meloni-Vance. E il Coni risponde a Ghali: "Polemica fuori luogo”

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Questa mattina Milano si anima con l’avvio del dialogo tra il governo italiano e gli Stati Uniti, dopo le polemiche scatenate da Ghali.

Il rapper Ghali prende posizione dopo le polemiche sollevate dal Coni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Vertice sulla sicurezza, iniziato a Palazzo Chigi l'incontro con la premier Meloni; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Cosa pensa Del Vecchio di Renzi, Meloni, Berlusconi, Elkann, Gedi, Mps e non solo; Le notizie di giovedì 5 febbraio sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Iniziato il bilateriale Meloni-Vance. E il Coni rispone a Ghali: Polemica fuori luogoMilano al centro della scena internazionale alla vigilia dei Giochi: tra incontri istituzionali, proteste studentesche e misure di sicurezza, la città ospita leader politici, eventi olimpici e contest ... ilgiornale.it

Meloni riceve il presidente eletto del Cile a Palazzo ChigiRoma, 5 feb. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto nel cortile di Palazzo Chigi il presidente eletto della ... notizie.tiscali.it

Usa smontano la sinistra: «Nessun agente dell’Ice». A #Milano 51 leader mondiali, oggi incontro Meloni-Vance x.com

Usa smontano la sinistra: «Nessun agente dell’Ice». A #Milano 51 leader mondiali, oggi incontro Meloni-Vance facebook