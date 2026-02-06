Questa mattina Milano si anima con l’avvio del dialogo tra il governo italiano e gli Stati Uniti, dopo le polemiche scatenate da Ghali. Il Coni risponde duramente, definendo fuori luogo le critiche del rapper. La città si prepara all’apertura delle Olimpiadi invernali, ma le tensioni tra istituzioni e artisti non si placano.

Milano vive una giornata ad alta tensione e forte valenza simbolica alla vigilia dell’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In città si incrociano diplomazia internazionale, cerimonie ufficiali e proteste di piazza. Il vicepresidente Usa JD Vance arriva in prefettura per incontrare la premier Giorgia Meloni, mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugura Casa Italia alla Triennale. Sullo sfondo, un imponente dispositivo di sicurezza e le contestazioni di studenti e antagonisti contro i Giochi, accusati di essere insostenibili e lontani dai bisogni della città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iniziato il bilateriale Meloni-Vance. E il Coni rispone a Ghali: "Polemica fuori luogo"

Il rapper Ghali prende posizione dopo le polemiche sollevate dal Coni.

Il presidente del Coni mette in guardia dalle polemiche sul post di Ghali riguardo alla cerimonia di apertura di Milano Cortina.

