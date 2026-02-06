Il rapper Ghali prende posizione dopo le polemiche sollevate dal Coni. In un commento breve, spiega di preferire concentrarsi sugli aspetti positivi e di trovare fuori luogo le polemiche in un momento come questo. La sua voce si aggiunge al dibattito, mentre le tensioni tra il mondo dello sport e la musica continuano a tenere banco.

AGI - "Io penso che in questo momento sono portato a leggere solo le cose positive, perché in questi momenti fare polemica lo trovo fuori luogo". Lo ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, alla Triennale di Milano, rispondendo alle domande dei giornalisti circa il post pubblicato da Ghali, che sarà tra gli artisti presenti stasera alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Lo sfogo del cantante. "A tutti. Lo so. So quando una voce viene accettata. So quando viene corretta. So quando diventa di troppo. So perché vogliono uno come me. So anche perché non mi vorrebbero. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Coni e lo sfogo di Ghali: "Polemica fuori luogo"

Ghali si sfoga sui social prima della cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina 2026.

Poche ore prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Ghali si sfoga sui social.

