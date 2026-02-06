Iniezioni al pene nel salto con gli sci | interviene la Wada Gossip o reale vantaggio atletico?

La Wada interviene dopo la notizia che riguarda iniezioni al pene nel salto con gli sci. La Bild aveva diffuso la notizia, facendo il giro del mondo, e ora il direttore generale Oliver Niggli fa sapere che, se ci saranno prove, verranno valutate come doping. La vicenda tiene banco e mette in crisi le prestazioni degli atleti.

Nel salto con gli sci allargare anche di un solo centimetro la tuta può fare la differenza. Se n’era già parlato a metà gennaio, quando due allenatori e un responsabile delle attrezzature della Norvegia furono squalificati per 18 mesi per aver modificato le tute dei propri saltatori per ottenere un vantaggio aerodinamico, inserendo delle cuciture illegali nella zona del cavallo. Delle tute più larghe, in una competizione come il salto con gli sci, garantiscono infatti maggiore velocità e aerodinamicità nella fase di volo, alimentando una sorta di "effetto vela". A colpire, però, è soprattutto uno dei modi in cui si possono ottenere questi vantaggi: con delle con delle iniezioni di acido ialuronico sul pene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Recentemente è emerso un nuovo scandalo nel mondo del salto con gli sci: alcuni atleti ricorrono a iniezioni di acido sul pene prima delle competizioni, per riuscire a indossare tute più ampie e migliorare la spinta durante il salto.

I saltatori a Milano-Cortina rischiano di finire sotto inchiesta.

