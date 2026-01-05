Nuovo incredibile scandalo nel salto con gli sci | iniezioni di acido sul pene per volare più lontano

Recentemente è emerso un nuovo scandalo nel mondo del salto con gli sci: alcuni atleti ricorrono a iniezioni di acido sul pene prima delle competizioni, per riuscire a indossare tute più ampie e migliorare la spinta durante il salto. Questa pratica, volta a ottenere un vantaggio competitivo, solleva importanti questioni di etica e sicurezza nello sport.

Dopo le tute cucite ad hoc e altre accorciate per avere più aerodinamicità, ora il salto dal trampolino con gli sci è al centro di un nuovo scandalo: le iniezioni pre-gara per ingrossare le parti intime e poter indossare una tuta più capiente che dia maggior spinta rispetto al consentito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Ping Zeng, prima cinese sul podio nel salto con gli sci partendo dal taekwondo! Capelli rosa e un sogno nel cassetto per “Lilly”

Leggi anche: Salto con gli sci, nella Coppa maschile sarà di nuovo Austria contro “Resto del Mondo”?

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Nuovo scandalo a Lione: trasferimenti fittizi per calciatori mai arrivati in Ligue 1 - Tuttavia, come riportato da ‘L’Equipe’, nelle ultime ore è emersa una nuova vicenda che – se confermata – avrebbe del clamoroso: si tratterebbe di trasferimenti fittizi, mai concretizzati, anche se ... calciomercato.it

Lombardia. Nuovo scandalo sanità. In carcere il presidente della Commissione Sanità Fabio Rizzi. Le accuse: corruzione, riciclaggio e turbativa d’asta per servizi ... - Le manette scattano nuovamente in Lombardia per un nuovo scandalo che coinvolge la sanità regionale. quotidianosanita.it

Nuovo scandalo nella finanza a NY: ex trader di Soros e altre big arrestato per abusi e traffico sessuale - L’ex finanziere Howard Rubin, 70 anni, è stato arrestato con l’accusa di traffico e aggressione ... ilsole24ore.com

È incredibile come molte persone abbiano così tanto tempo da perdere da indignarsi perché Mamdani, il nuovo sindaco di New York, ha giurato sul Corano. Ma a me cosa me ne frega Davvero c’è gente che si indigna seriamente per queste boiate Mamdan - facebook.com facebook