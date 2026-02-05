Iniezioni di acido nel pene per volare più lontano WADA indagherà sui saltatori a Milano-Cortina

I saltatori a Milano-Cortina rischiano di finire sotto inchiesta. La WADA sta verificando se alcuni atleti abbiano usato iniezioni di acido nelle parti intime per aumentare le performance. Si tratta di un tentativo estremo per volare più lontano, ma la pratica potrebbe nascondere gravi rischi per la salute e lo sport.

Acido nelle parti intime per migliorare le prestazioni: l'ultima frontiera del doping nel salto con gli sci. La WADA vuole vederci chiaro anche alle Olimpiadi di Milano-Cortina.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Milano Cortina Nuovo, incredibile scandalo nel salto con gli sci: iniezioni di acido sul pene per volare più lontano Recentemente è emerso un nuovo scandalo nel mondo del salto con gli sci: alcuni atleti ricorrono a iniezioni di acido sul pene prima delle competizioni, per riuscire a indossare tute più ampie e migliorare la spinta durante il salto. I saltatori con gli sci si ingrossano il pene per andare più lontano? Indaga l’antidoping La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: I trattamenti di body reshape più efficaci secondo gli esperti; I 10 migliori trattamenti per capelli con fiale anticaduta; FILORGA LANCIA DAILY PEEL: ESFOLIAZIONE MIRATA CONTRO MACCHIE E RUGHE; Sospettato di essersi sottoposto a chirurgia estetica, questo modello risponde con fermezza. Iniezioni di acido ialuronico senza licenza, operazioni estetiche nel salone da parrucchiera: chiuso centro medico abusivoUn nuovo scossone nel mondo della medicina estetica colpisce la città di Torino, dove i carabinieri del Nas hanno scoperto un centro medico completamente illegale. Al termine dei controlli, la procura ... ilfattoquotidiano.it Il fiorente mercato dell’acido ialuronico in SvizzeraIl settore è in forte espansione: la richiesta cresce tra privati e aziende nonostante i costi elevati, con un’impresa elvetica che ha conquistato una posizione di primo piano ... rsi.ch Olimpiadi #MilanoCortina, tecnologia Omega nel pattinaggio: VIDEO #SkySport x.com MILANO CORTINA | E' stata rinviata al 12 febbraio prossimo la gara di hockey su ghiaccio femminile tra la Finlandia e il Canada, inizialmente in programma oggi, per un'epidemia di norovirus tra le giocatrici scandinave. #ANSA facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.