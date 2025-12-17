Unicoop Etruria scatta lo sciopero Avs con i sindacati | Il nostro più totale sostegno

Unicoop Etruria si prepara a un importante sciopero il 18 dicembre, proclamato dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Un gesto di protesta che riflette le tensioni e le richieste dei lavoratori, con Avs che esprime il suo totale sostegno alle istanze sindacali. Un momento cruciale che mette in luce le sfide e le dinamiche del settore cooperativo in questa fase.

Sciopero nazionale Coop Unicoop Etruria: piano con tagli, tra le realtà interessate anche i punti vendita di Sulmona e Celano. Sindacati in mobilitazione, presidio a Sulmona ... - L’Aquila– Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs proclamano per giovedì 18 dicembre 2025 uno sciopero nazionale di tutti i punti vendita Coop appartenenti alla rete di Unicoop Etruria, in risposta ... terremarsicane.it

Sciopero Unicoop Etruria, sindacati denunciano pressioni. L’azienda smentisce - «Invitiamo la Cooperativa a porre immediatamente fine a tali pratiche, nel rispetto dei diritti sindacali e della libertà di sciopero sancita dalla Costituzione». umbria24.it

Unicoop Etruria, PD e M5S: presentato ODG in Consiglio comunale. Al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle esprimono piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori di Unicoop Etruria coinvolti nel piano di cessio - facebook.com facebook

Sciopero Unicoop Etruria, sindacati denunciano pressioni. L’azienda smentisce x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.