Unicoop Etruria scatta lo sciopero Avs con i sindacati | Il nostro più totale sostegno
Unicoop Etruria si prepara a un importante sciopero il 18 dicembre, proclamato dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Un gesto di protesta che riflette le tensioni e le richieste dei lavoratori, con Avs che esprime il suo totale sostegno alle istanze sindacali. Un momento cruciale che mette in luce le sfide e le dinamiche del settore cooperativo in questa fase.
Unicoop Etruria, scatta lo sciopero. Il 18 dicembre la protesta proclamata dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Uno sciopero “in seguito all'annuncio dato dalla neonata cooperativa della cessione o chiusura di 24 negozi della rete vendita, di cui 12 dell'insegna Superconti, e del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Unicoop Etruria, scatta lo sciopero. La denuncia dei sindacati: "Pressioni sui lavoratori da parte dei capinegozio"
Leggi anche: Flotilla, i sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Salvini pensa alla precettazione. Scatta l?assalto a Termini, blocchi a Napoli e Torino
Unicoop Etruria, scatta lo sciopero. La denuncia dei sindacati: Pressioni sui lavoratori. La cooperativa: Smentiamo; Unicoop Etruria verso una drastica riorganizzazione, scatta lo sciopero: “Piano industriale irricevibile, 520 famiglie a rischio”; Unicoop Etruria, scatta lo sciopero. La denuncia dei sindacati: 'Pressioni sui lavoratori da parte dei capinegozio'; Unicoop Etruria, i sindacati: pressioni sui lavoratori contro la sciopero. L’azienda smentisce.
Unicoop Etruria taglia la rete. I sindacati proclamano uno sciopero per il 18 dicembre - Il vertice di Unicoop Etruria avvia la fase di ristrutturazione dell'azienda ma i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs proclamano uno sciopero ... distribuzionemoderna.info
Sciopero nazionale Coop Unicoop Etruria: piano con tagli, tra le realtà interessate anche i punti vendita di Sulmona e Celano. Sindacati in mobilitazione, presidio a Sulmona ... - L’Aquila– Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs proclamano per giovedì 18 dicembre 2025 uno sciopero nazionale di tutti i punti vendita Coop appartenenti alla rete di Unicoop Etruria, in risposta ... terremarsicane.it
Sciopero Unicoop Etruria, sindacati denunciano pressioni. L’azienda smentisce - «Invitiamo la Cooperativa a porre immediatamente fine a tali pratiche, nel rispetto dei diritti sindacali e della libertà di sciopero sancita dalla Costituzione». umbria24.it
Unicoop Etruria, PD e M5S: presentato ODG in Consiglio comunale. Al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle esprimono piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori di Unicoop Etruria coinvolti nel piano di cessio - facebook.com facebook
Sciopero Unicoop Etruria, sindacati denunciano pressioni. L’azienda smentisce x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.