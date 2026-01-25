Il licenziamento ingiusto rappresenta una questione importante nel diritto del lavoro. Quando un datore di lavoro effettua un licenziamento senza giusta causa o rispetto delle procedure, il lavoratore può avere diritto a un risarcimento o alla reintegro. È fondamentale conoscere i casi in cui spetta il risarcimento e le condizioni per ottenere la reintegro, rispettando i principi di proporzionalità e le norme contrattuali applicabili.

Nei rapporti di lavoro, c’è una regola di fondo che non sempre le aziende rispettano diligentemente. Il licenziamento disciplinare non può prescindere dal principio di proporzionalità e dalle regole fissate dal contratto collettivo e dal regolamento aziendale. Prendendo spunto da un caso pratico che risale al periodo della pandemia, lo ribadisce la Cassazione con la sentenza n. 740 del 13 gennaio scorso. Il provvedimento, quindi, conferma l’illegittimità del recesso unilaterale nei confronti di un dipendente di un supermercato, disponendone la reintegrazione. La decisione in oggetto offre un significativo chiarimento per lavoratori e datori di lavoro, soprattutto in materia di sanzioni disciplinari, tutela reintegratoria e corretta qualificazione delle condotte contestate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Licenziamento ingiusto, quando spetta risarcimento e reintegro

Leggi anche: Niente risarcimento automatico per un errore medico, quando spetta davvero

Fabio, dall’incubo del licenziamento al reintegro: “Ora ho una prospettiva, è davvero un nuovo inizio”Fabio ha attraversato un lungo percorso legale che lo ha portato dal rischio di licenziamento al reintegro sul lavoro.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ti hanno licenziato per giusta causa Attento: potrebbe essere illeggittimo

15 gennaio 2026 COMUNICATO STAMPA Ugl Sicilia: alla Sasol Italy di Augusta licenziamento ingiusto, colpita la rappresentanza sindacale "Il licenziamento di un dirigente sindacale alla Sasol Italy di Augusta resta un atto grave e inaccettabile. Dopo il sit-in - facebook.com facebook