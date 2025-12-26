Napoli Zambo Anguissa verso il recupero | cerchiata la data del rientro in campo

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zambo Anguissa, uno dei pilastri del centrocampo del Napoli, sta finalmente recuperando dal suo infortunio e si prepara a tornare a disposizione di Antonio Conte. Il centrocampista camerunense è sulla buona strada per essere pronto per la partita del 17 gennaio contro il Sassuolo. Durante il periodo di recupero, Anguissa ha lavorato intensamente sotto la . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.itImmagine generica

Leggi anche: Napoli, il recupero di Zambo Anguissa potrebbe avvenire prima del previsto?

Leggi anche: Rientro Dumfries, piano Inter per il recupero: ecco quale sarà la data cerchiata per la completa guarigione dell’olandese

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Infortunio Anguissa, è l’unico a curarsi a Napoli: spunta la data del rientro; Situazione infortuni Napoli: da Lukaku e De Bruyne ad Anguissa e Meret, quando tornano; Infortunio Anguissa, rientro in campo anticipato? La possibile nuova data – CdS; Napoli, si raffredda la pista Mainoo. Il motivo? Anguissa starebbe recuperando in fretta.

napoli zambo anguissa versoNapoli, Zambo Anguissa verso il recupero: cerchiata la data del rientro in campo - Zambo Anguissa, uno dei pilastri del centrocampo del Napoli, sta finalmente recuperando dal suo infortunio e si prepara a tornare a disposizione di Antonio Conte. dailynews24.it

napoli zambo anguissa versoGAZZETTA - Napoli, con il recupero di Anguissa la pista Mainoo si raffredda, la situazione - Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la pista che porterebbe il Napoli a ingaggiare Kobbie Mainoo si starebbe raffreddando. napolimagazine.com

napoli zambo anguissa versoIl Mattino – Napoli, situazione infermeria, Anguissa sta meglio di tutti: le ultime - Il Mattino fa il punto della situazione sull'infermeria del Napoli che vede protagonista il centrocampo azzurro. iamnaples.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.