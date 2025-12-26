Zambo Anguissa, uno dei pilastri del centrocampo del Napoli, sta finalmente recuperando dal suo infortunio e si prepara a tornare a disposizione di Antonio Conte. Il centrocampista camerunense è sulla buona strada per essere pronto per la partita del 17 gennaio contro il Sassuolo. Durante il periodo di recupero, Anguissa ha lavorato intensamente sotto la . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Napoli, il recupero di Zambo Anguissa potrebbe avvenire prima del previsto?

Leggi anche: Rientro Dumfries, piano Inter per il recupero: ecco quale sarà la data cerchiata per la completa guarigione dell’olandese

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Infortunio Anguissa, è l’unico a curarsi a Napoli: spunta la data del rientro; Situazione infortuni Napoli: da Lukaku e De Bruyne ad Anguissa e Meret, quando tornano; Infortunio Anguissa, rientro in campo anticipato? La possibile nuova data – CdS; Napoli, si raffredda la pista Mainoo. Il motivo? Anguissa starebbe recuperando in fretta.

Napoli, Zambo Anguissa verso il recupero: cerchiata la data del rientro in campo - Zambo Anguissa, uno dei pilastri del centrocampo del Napoli, sta finalmente recuperando dal suo infortunio e si prepara a tornare a disposizione di Antonio Conte. dailynews24.it