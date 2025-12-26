Napoli Zambo Anguissa verso il recupero | cerchiata la data del rientro in campo
Zambo Anguissa, uno dei pilastri del centrocampo del Napoli, sta finalmente recuperando dal suo infortunio e si prepara a tornare a disposizione di Antonio Conte. Il centrocampista camerunense è sulla buona strada per essere pronto per la partita del 17 gennaio contro il Sassuolo. Durante il periodo di recupero, Anguissa ha lavorato intensamente sotto la . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
