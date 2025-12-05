Record di infortuni sul lavoro in Lombardia | oltre 300 denunce al giorno boom di casi nelle scuole

La Lombardia è la Regione con il maggior numero di incidenti sul lavoro: oltre 91mila denunce in dieci mesi, più di 300 al giorno. Crescono i casi tra gli studenti, allarme sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’infortunio di #Lobotka addirittura arriva nel riscaldamento/torello blando che fanno i panchinari nel pre-partita. #Napoli avviato al triste record europeo di infortuni, ma non è certo sfortuna anche se non tutti ammettono la responsabilità di preparazione/carichi Vai su X

Serie A, allarme infortuni: record storico e cause profonde La Serie A registra più infortuni della Premier e supera i 30.000 giorni di stop: cresce l’allarme. Dati Noisefeed, cause e confronto europeo. - facebook.com Vai su Facebook

Record di infortuni sul lavoro in Lombardia: oltre 300 denunce al giorno, boom di casi nelle scuole - La Lombardia è la Regione con il maggior numero di incidenti sul lavoro: oltre 91mila denunce in dieci mesi, più di 300 al giorno ... Segnala fanpage.it

Lavoro, Inail: in 10 mesi infortuni +1,2% e 896 casi mortali - Le denunce, comprese quelle relative a studenti, pervenute complessivamente all'Inail nei primi dieci mesi dell'anno sono state 497. Secondo finanza.repubblica.it

Infortuni, Inail: nei primi 10 mesi del 2025 +4,7% di denunce degli studenti - L'aumento è nel confronto con lo scorso anno e rigurada le scuole di ogni ordine e grado. Si legge su ilsole24ore.com

Infortuni sul lavoro, Bergamo maglia nera in Lombardia: 6 morti nei primi due mesi del 2025 - La provincia di Bergamo è maglia nera a livello regionale per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro. bergamonews.it scrive

Rifondazione, 19 infortuni mortali nella Bergamasca nel 2025 - È quello che è successo alla "Montello spa", la stessa ditta che vuole costruire un inceneritore, dove ... Segnala ansa.it

In Lombardia 27.185 infortuni sul lavoro e 37 morti in 3 mesi. L'allarme sugli studenti feriti durante i tirocini - Milano – "Il rapporto Uil sugli incidenti sul lavoro, elaborato su dati Inail, non lascia dubbi che si sia di fronte a una vera emergenza: nel solo primo trimestre 2025 in Lombardia sono stati ... ilgiorno.it scrive