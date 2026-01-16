L’influenza di tipo K sembra aver raggiunto il suo picco, con i numeri più bassi degli ultimi mesi. Tuttavia, l’incertezza rimane, soprattutto in vista della riapertura delle scuole, che potrebbe influenzare la durata della fase di diminuzione dei contagi. È importante monitorare costantemente la situazione per valutare eventuali sviluppi e adottare le misure più appropriate.

La fase acuta dell’influenza “probabilmente ce la siamo lasciata alle spalle, ma c’è l’incognita della riapertura delle scuole. Quindi presumibilmente affronteremo una lenta discesa dei contagi, con un numero importante di casi”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Milano, commentando gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità. Dal dal 5 gennaio all’11 gennaio i casi di virus respiratori sono stati 773mila, in frenata rispetto alla settimana precedente. L’incidenza è stata pari a 13. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Influenza K: gli ultimi numeri, il picco e quanto durerà

Leggi anche: Influenza, parola all'esperto: "Il picco arriverà in anticipo rispetto agli ultimi anni. Attenzione a neonati, bambini e anziani"

Leggi anche: «In un anno 70 furti, con numeri in calo e un picco negli ultimi mesi»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Influenza, boom di casi a Roma e nel Lazio: pronto soccorso sotto stress. Tutti i numeri; Influenza, in arrivo il picco dei contagi: i consigli dei medici; Influenza K con sintomi fino a 20 giorni: contagi record in tre regioni; Influenza K, contagi record a Roma e pronto soccorso sotto stress. «Più colpiti i bambini».

Influenza K: aumentano i casi e i sintomi in inverno - L'influenza K sta colpendo molti italiani: scopri i sintomi e come difenderti. notizie.it