Influenza K | gli ultimi numeri il picco e quanto durerà
L’influenza di tipo K sembra aver raggiunto il suo picco, con i numeri più bassi degli ultimi mesi. Tuttavia, l’incertezza rimane, soprattutto in vista della riapertura delle scuole, che potrebbe influenzare la durata della fase di diminuzione dei contagi. È importante monitorare costantemente la situazione per valutare eventuali sviluppi e adottare le misure più appropriate.
La fase acuta dell’influenza “probabilmente ce la siamo lasciata alle spalle, ma c’è l’incognita della riapertura delle scuole. Quindi presumibilmente affronteremo una lenta discesa dei contagi, con un numero importante di casi”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Milano, commentando gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità. Dal dal 5 gennaio all’11 gennaio i casi di virus respiratori sono stati 773mila, in frenata rispetto alla settimana precedente. L’incidenza è stata pari a 13. 🔗 Leggi su Lapresse.it
