Infiammazione post cataratta e day hospital oculistico sospeso a Villa Igea | cosa sappiamo

Questa mattina l’Asuit ha annunciato la sospensione temporanea del day hospital oculistico di Villa Igea. La decisione arriva dopo che sono state segnalate infiammazioni post-cataratta tra alcuni pazienti. Al momento, non ci sono dettagli su quante persone siano coinvolte o sui tempi di riapertura. La direzione dell’ospedale sta seguendo tutte le procedure per accertare le cause e garantire la sicurezza dei pazienti.

È di queste ore la notizia, confermata dall’Asuit, della sospensione in via precauzionale del day hospital oculistico di Villa Igea. Il motivo è legato a quanto accaduto lo scorso 31 gennaio, quando alcuni pazienti sottoposti a interventi di cataratta, avvenuti con modalità regolari, hanno.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Villa Igea ospedale A Fiorenzuola la pet therapy nel Day hospital di Oncologia A Fiorenzuola, nel Day hospital di Oncologia, è stata avviata una nuova iniziativa di umanizzazione delle cure attraverso le attività assistite con animali. Apre il Day hospital per lo scompenso cardiaco al Mandic Al Mandic apre il nuovo Day Hospital dedicato allo scompenso cardiaco, offrendo un servizio innovativo per i pazienti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Villa Igea ospedale Argomenti discussi: L’incubo dopo l’intervento alla cataratta: tornano a casa e scoprono una grave infiammazione. A Villa Igea coinvolti diversi pazienti, sala operatoria bloccata. ASUIT – SANITÀ TRENTINO: «INTERVENTI DI CATARATTA, AVVIATE LE VERIFICHE SU ALCUNI CASI DI INFIAMMAZIONE POST-OPERATORIA»Sospesa in via precauzionale l’attività programmata del day hospital oculistico. agenziagiornalisticaopinione.it Infiammazione dopo l'operazione alla cataratta, l’Azienda sanitaria: Sospese le sedute a Villa Igea. Avviata un'indagine internaTRENTO. Sospesa in via precauzionale l’attività programmata del day hospital oculistico a Villa Igea e verifiche tecniche approfondite. A seguito dell'articolo pubblicato da il Dolomiti (QUI IL LINK) ... ildolomiti.it Che cosa significa far parte della grande famiglia di Casa di Cura Villa Igea Questo è il messaggio del dott. Piero Tomassetti, specialista in Chirurgia Generale, espresso in occasione del nostro sessantesimo anniversario. facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.