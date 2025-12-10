Apre il Day hospital per lo scompenso cardiaco al Mandic
Al Mandic apre il nuovo Day Hospital dedicato allo scompenso cardiaco, offrendo un servizio innovativo per i pazienti. Questa struttura permette un intervento tempestivo, riducendo i ricoveri e migliorando la gestione della condizione. Un passo importante per ottimizzare l’assistenza e garantire un supporto più efficace a chi soffre di questa patologia.
Un nuovo servizio per i pazienti con scompenso cardiaco. Consente di ridurre i ricoveri e insieme di intervenire prima in caso di necessità. Dopo tante chiusure e riduzione di servizi sanitari, all’ospedale San Leopoodo Mandic di Merate apre il nuovo Day hospital per lo scompenso cardiaco, una delle sfide cliniche più rilevanti nella sanità moderna. È infatti una patologia cronica e progressiva che costituisce una delle principali cause di ricovero in Italia. La gestione efficace di questa condizione complessa richiede un monitoraggio costante e un approccio coordinato e multidisciplinare. L’obiettivo è migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti e a ridurre le ospedalizzazioni non necessarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Una nuova scoperta dell’IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte apre prospettive incoraggianti nel trattamento del tumore al fegato. I ricercatori hanno individuato il potenziale del Proteoglicano-4 (PRG4), una molecola naturalmente presente nel nostr - facebook.com Vai su Facebook
Apre questo sabato, 29 novembre, la mostra “Franco Basaglia. Dove gli occhi non arrivavano” al Museo di Santa Chiara (Gorizia). Un percorso fotografico con gli scatti di Berengo Gardin, Depardon e Scianna dedicati alla visione e all’eredità di Basaglia. Vai su X
Sanita': apre al Gemelli il Day-Hospital per la cura dello scompenso cardiaco - Hospital per la cura dello scompenso cardiaco, un servizio che mette insieme un panel di specialisti, anche ... Da ilsole24ore.com
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: finalmente Sofia Goggia ritrova le gare veloci oasport.it
Omaggio a Vicky Tondelli. Sulle orme della sua Rimini ilrestodelcarlino.it
Scuola, nodo-dimensionamento. Il Comune respinge la proposta: "Il ’taglio’ non è giustificato" lanazione.it
‘Park Hyatt’. Per le Festività l’esperienza è sensoriale quotidiano.net
Ecco le Celebrazioni Mengoniane: "Diamo forte rilievo all’architetto" ilrestodelcarlino.it
Musica e medicina, incontro alla Statale col primario Renzi ilrestodelcarlino.it