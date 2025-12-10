apre il day hospital per lo scompenso cardiaco al mandic

Al Mandic apre il nuovo Day Hospital dedicato allo scompenso cardiaco, offrendo un servizio innovativo per i pazienti. Questa struttura permette un intervento tempestivo, riducendo i ricoveri e migliorando la gestione della condizione. Un passo importante per ottimizzare l’assistenza e garantire un supporto più efficace a chi soffre di questa patologia.

Un nuovo servizio per i pazienti con scompenso cardiaco. Consente di ridurre i ricoveri e insieme di intervenire prima in caso di necessità. Dopo tante chiusure e riduzione di servizi sanitari, all’ospedale San Leopoodo Mandic di Merate apre il nuovo Day hospital per lo scompenso cardiaco, una delle sfide cliniche più rilevanti nella sanità moderna. È infatti una patologia cronica e progressiva che costituisce una delle principali cause di ricovero in Italia. La gestione efficace di questa condizione complessa richiede un monitoraggio costante e un approccio coordinato e multidisciplinare. L’obiettivo è migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti e a ridurre le ospedalizzazioni non necessarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it