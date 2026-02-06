India rejects any allegations of involvement in Pakistan bombing foreign ministry says

L’India ha negato ogni coinvolgimento nell’attacco a una moschea di Islamabad, avvenuto venerdì e che ha causato almeno 31 morti. Il governo indiano ha respinto con fermezza tutte le accuse, sottolineando di non avere nulla a che fare con l’attentato. La notizia arriva in un momento di tensioni tra i due paesi, e le autorità di Nuova Delhi vogliono chiarire di non essere coinvolte in quella che definiscono un’azione isolata.

Feb 6 (Reuters) - India said it rejected "any and every" allegation of involvement in a bombing at a mosque in Islamabad on Friday, that killed at least 31 people, saying such claims were baseless and pointless. "L'attentato di oggi in una moschea di Islamabad è condannabile e l'India si dispiace per la perdita di vite umane che ha causato. È deplorevole che, invece di affrontare seriamente i problemi che affliggono il suo tessuto sociale, il Pakistan scelga di illudersi incolpando altri per i suoi mali interni. L'India respinge tutte le accuse di questo tipo".

