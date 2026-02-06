Death toll in Pakistan’s Islamabad mosque suicide bombing rises to 31

Un attacco suicida ha colpito ieri una moschea sciita nel cuore di Islamabad. Finora si registrano 31 morti e 169 feriti, molti dei quali in condizioni gravi. La polizia e le forze di sicurezza stanno ancora cercando di capire cosa sia successo e se ci siano altri feriti o minacce. La zona è stata isolata e si cercano testimoni e immagini per ricostruire l’accaduto. La comunità locale si stringe intorno alle famiglie delle vittime, mentre il governo promette di rafforzare le misure di sicurezza.

ISLAMABAD, Feb 6 (Reuters) - At least 31 people were killed and 169 wounded in a suicide bombing at a Shi'ite Muslim mosque in Pakistan's capital city of Islamabad on Friday, a government official said. "The death toll in the blast has risen. A total of 31 people have lost their lives. The number of wounded brought to hospitals have risen to 169," Islamabad's deputy commissioner Irfan Memon said. "Il bilancio delle vittime dell'esplosione è salito. In totale sono 31 le persone che hanno perso la vita. Il numero di feriti portati negli ospedali è salito a 169", ha dichiarato il vice commissario di Islamabad Irfan Memon.

