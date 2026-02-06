Re Carlo si rifiuta di rispondere alle domande su Andrea. Durante un evento pubblico, il monarca ha fatto finta di non sentire quando gli hanno chiesto del rapporto con suo fratello. La tensione tra i due sembra aumentare, e questa mancanza di chiarezza mette in imbarazzo la famiglia reale. I media seguono con attenzione ogni segnale, mentre l’atmosfera tra i Windsor si fa sempre più complicata.

Il legame scomodo con suo fratello Andrea Mountbatten-Windsor sta rendendo la vita di Re Carlo un vero “inferno”. Tanto che, nelle sue uscite pubbliche, ha deciso di far finta di “non sentire” quando qualcuno gli chiede di Andrea. Il Re ha già preso posizione una volta (insieme alla Regina Camilla), e difficilmente replicherà alle domande dei giornalisti o dei sudditi, perché è pur sempre il figlio della Regina Elisabetta. Per Carlo, il silenzio è ancora una delle armi più potenti della Monarchia. Re Carlo non risponde alle domande su Andrea. Giovedì 5 febbraio, Re Carlo e la Regina Camilla si sono diretti presso il villaggio di Dedham, che si trova nell’Essex: una giornata uggiosa, infatti i Reali si sono riparati sotto gli ombrelli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo non risponde alle domande su Andrea, finge di non sentire

