The Boys 5 il trailer risponde alle domande più scottanti della quarta stagione

Il trailer di The Boys 5 svela nuove risposte alle domande più scottanti della quarta stagione, dopo il finale ricco di suspense. La serie torna a esplorare le conseguenze di un’America dominata dai super e le sorti dei protagonisti, offrendo agli appassionati un’anticipazione dei nuovi sviluppi e delle rivelazioni che attendono i fan.

Dopo uno dei cliffhanger più brutali della sua storia, The Boys torna finalmente a dare risposte. La quarta stagione si era chiusa con un finale devastante che aveva lasciato i fan con il fiato sospeso: la maggior parte dei protagonisti catturati dall'esercito di Patriota, Billy Butcher trasformato in una minaccia forse peggiore del nemico che combatteva da anni, e un'America ormai completamente nelle mani dei super. Il trailer della quinta e ultima stagione, però, inizia a sciogliere alcuni dei nodi più intricati lasciati in sospeso. Frenchie e Kimiko erano stati catturati dai villain di Gen V e separati, Hughie era finito nelle mani di Cindy, L.

