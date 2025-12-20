Acquaviva delle Fonti accusa | truffa aggravata ed estorsione ai danni di un anziano arrestati marito e moglie Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Stazione di Acquaviva delle Fonti, in collaborazione con i colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Gioia del Colle, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 55enne e la moglie, 46enne, ritenuti responsabili (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa), di truffa aggravata ed estorsione ai danni di un 84enne, messe in atto con il modus operandi del “ falso incidente ”. All’interno del parcheggio dell’Ospedale “Miulli”, la vittima, dopo essere salito a bordo della propria autovettura, sentiva un colpo lungo la fiancata. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

