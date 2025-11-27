Europei di curling l’Italia femminile si ferma al settimo posto dopo il ko con la Cechia
Il team azzurro chiude il round robin a Lohja. Una sconfitta di misura spegne le residue speranze di playoff, ma non cancella il valore del percorso stagionale La lunga maratona del round robin femminile dei Campionati Europei di curling si è conclusa a Lohja, in Finlandia, nella tornata di incontri che ha delineato la griglia delle migliori otto potenze continentali. L’Italia ha affrontato l’atto finale con un perfetto equilibrio statistico: quattro successi e quattro cadute nel cammino di qualificazione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Altre letture consigliate
La nazionale italiana femminile di #curling è stata eliminata al termine del round robin dei Campionati Europei in corso di svolgimento a Lohja (Finlandia). Nell'odierna partita contro la Cechia, le azzurre sono incappate in un'inopinata sconfitta con il punteggio - facebook.com Vai su Facebook
RESTIAMO A LOHJA Sì, avete capito bene: il viaggio in Finlandia continua! La Nazionale maschile di curling vola alle SEMIFINALI degli Europei!! Anche la squadra femminile è ancora in corsa per avanzare! Oggi gli ultimi incontri del round robin, dom Vai su X
Finale Europei femminili, l'Inghilterra trionfa 4-2 ai calci di rigore contro la Spagna - L'Inghilterra trionfa nella finale degli Europei di calcio femminile superando la Spagna 4- Si legge su tg24.sky.it
Italia femminile beffata agli Europei, in finale ci va l’Inghilterra: azzurre ko ai supplementari - L’Italia femminile crolla nei minuti finali e sfiora l’impresa alla semifinale degli Europei dopo il gol di Bonansea nel primo tempo. Riporta fanpage.it
Europei femminili 2029: Italia candidata, a dicembre la scelta - Sull'onta dell'entusiasmo scatenato dallo straordinario Europeo disputato dalla Nazionale femminile allenata da Andrea Soncin, cresce l'attesa per sapere dove verrà disputato la prossima rassegna ... Segnala sport.sky.it