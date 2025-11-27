Europei di curling l’Italia femminile si ferma al settimo posto dopo il ko con la Cechia

Il team azzurro chiude il round robin a Lohja. Una sconfitta di misura spegne le residue speranze di playoff, ma non cancella il valore del percorso stagionale La lunga maratona del round robin femminile dei Campionati Europei di curling si è conclusa a Lohja, in Finlandia, nella tornata di incontri che ha delineato la griglia delle migliori otto potenze continentali. L’Italia ha affrontato l’atto finale con un perfetto equilibrio statistico: quattro successi e quattro cadute nel cammino di qualificazione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it