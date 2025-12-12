Basket femminile Serie A1 | Brescia e Roseto si giocano un posto in Coppa Italia

La decima giornata del campionato di Serie A1 femminile di basket si concentra sull'anticipo di sabato tra Brescia e Roseto, in una sfida decisiva per l'accesso alla Coppa Italia. Le due squadre si contendono l'ultimo posto disponibile, rendendo l'incontro un momento chiave della stagione.

Si disputa questo weekend la decima giornata del massimo campionato italiano femminile di basket e gli occhi saranno rivolti tutti all’anticipo di sabato sera tra la Brixia Brescia e Roseto, uno scontro diretto che mette in palio l’ultimo posto utile per la Coppa Italia. Roseto è attualmente ottava, con due punti in più rispetto alle lombarde, ma una vittoria delle padrone di casa ribalterebbe la situazione a favore della Brixia. Domenica, invece, si parte con Schio – già campione d’inverno – che ospita un Battipaglia amaramente ultimo in classifica, con una sola vittoria all’attivo. L’altra regina del campionato, Venezia, ospita San Martino di Lupari, in un derby veneto sulla carta senza storia e che non dovrebbe cambiare i valori nella parte alta della classifica. Oasport.it

Basket femminile, le migliori italiane della 10a giornata di A1. Zandalasini e Keys trascinano Schio, sugli scudi anche Sara Madera - La Serie A1 di basket femminile ha disputato nel weekend la decima giornata della regular season 2025- oasport.it

LBF | Coppa Italia Serie A1 e Serie A2 a Tortona dal 3 al 6 gennaio - La Lega Basket Femminile è lieta di annunciare che la Final Eight di Coppa Italia Serie A1 e la Final Eight di Coppa Italia Serie A2 si svolgeranno dal 3 al 6 gennaio 2026 presso la splendida ... pianetabasket.com

#CFEMMINILE Il Gialloblu Castelfiorentino in cerca di continuità riceve il Basket Femminile Porcari ?? 8?? GIORNATA - GIRONE DI ANDATA Gialloblu Castelfiorentino - B.F. Porcari Sabato 13 dicembre ore 21:15 PalaGilardetti via XXV Aprile, Castelfi - facebook.com facebook

Ricordiamo Mabel Bocchi, icona del basket femminile azzurro: fu tra le pioniere dello sport femminile nel nostro paese e contribuì con @UispNazionale alla scrittura e al lancio della Carta dei diritti delle Donne nello sport negli anni ‘80- Ansa.it ansa.it/sito/notiz x.com