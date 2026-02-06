Incontro sulla figura di Galvano Della Volpe

Questa sera si è tenuto un incontro dedicato a Galvano Della Volpe, uno dei pensatori più importanti del Novecento italiano. L’evento ha attirato studiosi e appassionati, desiderosi di approfondire il contributo filosofico e il ruolo di Della Volpe nel panorama culturale del suo tempo. La discussione si è concentrata sui temi principali delle sue teorie e sul suo impatto sulla filosofia contemporanea.

Un appuntamento dedicato a una delle figure più rilevanti del pensiero filosofico italiano del Novecento. Domani alle 10,30 la Biblioteca comunale ospiterà l'incontro ' Galvano Della Volpe, il Conte Rosso di Imola', dedicato al filosofo imolese nato nel 1895 e scomparso nel 1968. A intervenire sarà il professor Michele Prospero, docente all'Università La Sapienza di Roma e studioso di filosofia e teoria politica. Della Volpe, appartenente alla storica famiglia dei Conti Della Volpe, è stato uno dei protagonisti del dibattito filosofico, culturale e politico del secondo dopoguerra. Il suo pensiero, originale e innovativo, si è concentrato sul rapporto tra filosofia, conoscenza storica e scientifica, scienze sociali e politica, sviluppando una critica serrata all'idealismo e proponendo una lettura non dogmatica del pensiero marxiano.

