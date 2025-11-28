Incidente sulla statale 100 a Casamassima | camion di traverso sulla carreggiata traffico in tilt

Un incidente sta causando pesanti disagi al traffico sulla statale 100, in direzione Taranto. Il sinistro, che si è verificato all'altezza di Casamassima, ha interessato un mezzo pesante.Camion di traverso sulla carreggiataPer cause in corso di accertamento, il conducente di un camion avrebbe. 🔗 Leggi su Baritoday.it

