Incidente sulla Palermo-Catania allo svincolo di Bagheria cinque mezzi coinvolti | traffico in autostrada

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio sull'autostrada A19, a circa 500 metri dallo svincolo di Bagheria, in direzione Catania. Cinque mezzi sono rimasti coinvolti e il traffico sulla corsia è rallentato notevolmente. La polizia e i soccorritori sono arrivati sul posto per gestire la situazione e prestare assistenza. Al momento non si conoscono ancora i dettagli sulle cause dello scontro.

Si tratta di tre auto, un furgone e un camion. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e sei ambulanze: diversi feriti. Lunga coda di auto in direzione Catania Incidente nel tardo pomeriggio sull'autostrada A19, a circa 500 metri dallo svincolo di Bagheria, in direzione Catania. Cinque i mezzi i mezzi coinvolti. Secondo le prime informazioni nell'impatto sono rimaste coinvolte due auto, un furgone Gls e un camion che si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco e sei ambulanze. Ci sono diversi feriti, ma non si conoscono ancora le loro condizioni.

Una mattinata di caos sull’autostrada: due incidenti hanno bloccato il traffico, coinvolgendo decine di mezzi.

