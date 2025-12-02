Incidente lungo l' autostrada Palermo-Mazara coinvolti tre mezzi | due feriti

Palermotoday.it | 2 dic 2025

Scontro sulla Palermo-Mazara. Un incidente si è verificato questa mattina lungo l'A29, nella carreggiata in direzione Trapani, all'altezza di Villagrazia di Carini. Tre i mezzi coinvolti, uno dei quali utilizzato per trasportare un piccolo escavatore, e due i feriti, soccorsi dal 118 e portati a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

