Doppio incidente autostrada in tilt | decine di mezzi coinvolti

Una mattinata di caos sull’autostrada: due incidenti hanno bloccato il traffico, coinvolgendo decine di mezzi. Automobilisti intrappolati nelle code, con la circolazione che si ferma completamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per ora non si conoscono ancora i dettagli delle cause.

Una mattinata complicata per migliaia di automobilisti, iniziata con rallentamenti improvvisi e terminata con chilometri di coda e traffico praticamente paralizzato. Due incidenti stradali ravvicinati, avvenuti a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, hanno trasformato l’avvio della settimana in un percorso a ostacoli per chi si trovava in viaggio nelle prime ore del giorno. >> “Ricoverato in ospedale”. Scoperta choc sul tifoso che ha lanciato il petardo durante Cremonese-Inter: chi è e cosa è successo Il primo allarme è scattato quando era ancora presto, poco prima delle 6.30, con le prime segnalazioni di un sinistro che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Autostrada Incidente

Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo il Raccordo autostradale 13 in Carso, probabilmente a causa del ghiaccio presente sulla strada.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Autostrada Incidente

Argomenti discussi: Doppio incidente al casello autostradale di Imperia Est: quattro feriti; Doppio incidente sulla 131: traffico in tilt, tra lunghe code e disagi; Doppio incidente sulla 131: traffico in tilt e disagi continui; A1, scontro tra due furgoni nel tratto Terre di Canossa- Campegine, un ferito trasportato all'ospedale di Parma.

Doppio incidente al casello autostradale di Imperia Est: quattro feritiIntervento dei soccorsi nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18, presso il casello dell’ autostrada A10 di Imperia Est, dove si è verificato un doppio incidente stradale. Secondo le prime ... rivieratime.news

Reggio, doppio incidente: rallentamenti in autostrada – FOTONel primo pomeriggio, si è registrato un incidente sul raccordo autostradale di Reggio Calabria, in direzione nord, poco prima dello svincolo di via Lia. citynow.it

Incidente Israele-Italia coi Carabinieri. Meloni e il doppio standard sui cittadini italiani. La rubrica di Piazzapulita, a cura di Linda Giannattasio - facebook.com facebook