Incidente sul Raccordo Avellino- Salerno | tre vetture coinvolte

Un incidente si è verificato sul Raccordo Avellino-Salerno, coinvolgendo tre veicoli. Il sinistro ha causato rallentamenti al traffico sulla tratta interessata. Nessuna informazione immediata su feriti o cause dell’incidente. Si consiglia di prestare attenzione alle segnalazioni e di pianificare percorsi alternativi se possibile. Restate aggiornati sulle condizioni del traffico attraverso fonti ufficiali.

Traffico in rallentamento sul raccordo autostradale Avellino–Salerno a causa di un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. Il sinistro si è verificato in direzione Avellino, nei pressi dello svincolo di Solofra in direzione Montoro, generando disagi alla circolazione. Sul posto si è reso necessario l'intervento di tre ambulanze del servizio di emergenza sanitaria 118, le forze dell'ordine e il personale addetto alla viabilità, impegnati nei soccorsi ai feriti e nella messa in sicurezza dell'area. Al momento non sono state rese note le condizioni delle persone coinvolte né la dinamica esatta dell'incidente.

