Incidente stradale auto si schianta contro un albero | morti due ragazzi

Tragedia nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 a Saronno, alle porte della Brianza. Due giovani, di 22 e 24 anni, sono periti in un incidente stradale che li ha visti andare a sbattere contro un albero. Come riporta MilanoToday, i due ragazzi stavano percorrendo viale Europa a Saronno. Per motivi ancora da chiarire, l'auto è uscita fuori strada andando a sbattere contro un albero. Sul posto sono subito arrivati i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) insieme ai vigili del fuoco di Varese e i carabinieri della compagnia di Saronno. Drammaticamente i sanitari non hanno potuto far altro che riscontrare il decesso dei due giovani, che potrebbero essere morti sul colpo nell'impatto.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Un incidente si è verificato in via Vittorio Veneto a Torre Annunziata, coinvolgendo due auto.

Roma, auto travolta sulla Colombo: ipotesi gara clandestina, muore a 20 anni Beatrice Bellucci

Argomenti discussi: Due auto si scontrano all'incrocio, paura in via Maseri: sei feriti; Si schianta contro un'auto ferma in carreggiata, padre di tre figli muore sulla A4; Roma, incidente al Tiburtino: 18enne investito e ucciso mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali. L'uomo alla guida dell'auto si è fermato a soccorrerlo; Incidente su viale Trieste alla Quercia: auto si incastra sul marciapiede, un ferito e traffico in tilt.

#Avviso #viabilità La Centrale operativa della Polizia locale segnala un incidente stradale sulla SS309 Romea in direzione Ravenna all’altezza dell’intersezione con via Giare, sul territorio di Mira. Rallentamenti importanti in entrambi i sensi di marcia. x.com