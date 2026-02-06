Incendio a Sassari | tre persone ferite nel quartiere storico indagini per accertare la causa dell’incendio

Alle prime luci dell’alba, un incendio ha scosso il cuore del quartiere storico di Sassari. Tre persone sono rimaste ferite mentre i vigili del fuoco intervenivano per domare le fiamme. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, e le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire quanto successo. La zona è stata evacuata e le indagini sono in corso.

Sassari, 5 febbraio 2026. Alle prime ore della mattina, il silenzio del centro storico della città sarda fu interrotto dal rumore delle sirene dei vigili del fuoco. Un incendio improvviso ha distrutto almeno tre mezzi in via Seminario Vecchio, nel cuore del quartiere antico. Le fiamme hanno colpito due automobili e un motociclo, ormai completamente bruciati, con l'incendio che sembrava aver cominciato da un punto qualsiasi della strada, senza lasciare traccia evidente di una causa immediata. Le indagini, condotte dai carabinieri, sono ancora in atto per accertare l'origine dell'evento. Il rogo, iniziato probabilmente alle 5.

