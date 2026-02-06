Incendio a Badia al Pino La Casa della Salute informa | disagi limitati con le chiamate

Un incendio ha mandato in tilt i locali della Casa della Salute a Badia al Pino. La Asl Toscana Sud Est ha annunciato che ci vorranno almeno dieci giorni prima di poter riaprire le strutture. Nel frattempo, i pazienti devono fare i conti con disagi limitati nelle chiamate, ma nessuna emergenza grave è stata segnalata. La situazione resta sotto controllo, anche se i problemi per chi deve rivolgersi ai servizi sanitari sono già iniziati.

Il ritorno nei locali di Badia al Pino resta lontano almeno dieci giorni, stando a quanto comunicato dalla Asl Toscana Sud Est. Intanto la Casa della Salute ha ripreso la propria normale attività nella nuova (e provvisoria) sede di Monte San Savino. Va detto comunque che a poche ore dall’ incendio che nella notte tra martedì e mercoledì scorso ha interessato l’appartamento posto sopra l’immobile di Badia al Pino, che ospita la struttura sanitaria, la normale attività della Casa della Salute era ripresa. Alle 11 di mercoledì mattina i primi ambulatori erano stati già predisposti negli spazi messi a disposizione nella struttura del capoluogo del Comune limitrofo di Monte San Savino e così ieri mattina l’attività ambulatoriale ha potuto riprendere seppur in una nuova sede. 🔗 Leggi su Lanazione.it

