Inaugurato il nuovo Palatour di Bitritto | teatro polifunzionale da 2mila posti
Il teatro polifunzionale si candida a diventare un punto di riferimento per la produzione e fruizione culturale in Puglia e oltre i confini regionali. È stato inaugurato ieri sera il nuovo Palatour di Bitritto. La cerimonia del taglio del nastro ha visto la presenza del sindaco della Città. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Si aprono le porte del nuovo Palatour di Bitritto: inaugurazione il 20 dicembre
Leggi anche: Si aprono le porte del nuovo Palatour di Bitritto: tutto pronto per l'inaugurazione
Bitritto, tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo Palatour: si parte col musical ‘Sapore di mare’; Si aprono le porte del nuovo Palatour di Bitritto: tutto pronto per l'inaugurazione.
Inaugurato il Palatour di Bitritto, nuovo polo culturale per la Puglia - Al taglio del nastro hanno preso parte il sindaco della Città Metropolitana di Bari Vito Leccese, il sindaco di Bitritto Giuseppe Giulitto, l’amministratore delegato del Palatour Francesco Susca e il ... giornaledipuglia.com
Si aprono le porte del nuovo Palatour di Bitritto: tutto pronto per l'inaugurazione - La stagione parte domani, 20 dicembre, con il musical 'Sapore di mare', con l'obiettivo di fare del teatro polifunzionale "un punto di riferimento per la produzione e la fruizione culturale in Puglia ... baritoday.it
Bitritto, tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo Palatour: si parte col musical ‘Sapore di mare’ - Oggi, sabato 20 dicembre 2025, è una data destinata a restare nella memoria: nel tardo pomeriggio, con il tradizionale taglio del nastro in programma alle ore 19, si terrà l’apertura ufficiale del nuo ... telebari.it
Cirò Marina, inaugurato il nuovo Centro per l’impiego in un bene confiscato alla ’ndrangheta: È stato inaugurato a Cirò Marina il nuovo Centro per l’impiego, realizzato all’interno di un immobile confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla piena fruizio - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.