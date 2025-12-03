Strumentalizzato come pretesto per promuovere condoni, aumento delle cubature, aumento delle rendite immobiliari: il contrasto al consumo di suolo oggi è sempre più la ‘foglia di fico’ per legittimare speculazioni edilizie invece che un vero recupero sociale e ambientale. Grazie, anche, a un quadro normativo ambiguo e lacunoso, a partire dall’assenza di una legge nazionale coerente. A lanciare l’allarme – in vista della Giornata Mondiale del Suolo, venerdì 5 dicembre, quest’anno dedicata proprio ai suoli urbani – sono architetti, urbanisti, esperti di suolo e del suo consumo. “È vero, oggi la difesa del suolo può diventare una scusa per mascherare altre attività sul territorio chiaramente speculative”, afferma Luigi De Falco, architetto, ex assessore all’Urbanistica di Napoli e già vicepresidente nazionale di Italia Nostra, di cui è membro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giornata Mondiale del Suolo, Paolo Pileri (Politecnico Milano): “Destra e sinistra unite nell’aggirare le norme sul consumo”