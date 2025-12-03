Giornata Mondiale del Suolo Paolo Pileri Politecnico Milano | Destra e sinistra unite nell’aggirare le norme sul consumo
Strumentalizzato come pretesto per promuovere condoni, aumento delle cubature, aumento delle rendite immobiliari: il contrasto al consumo di suolo oggi è sempre più la ‘foglia di fico’ per legittimare speculazioni edilizie invece che un vero recupero sociale e ambientale. Grazie, anche, a un quadro normativo ambiguo e lacunoso, a partire dall’assenza di una legge nazionale coerente. A lanciare l’allarme – in vista della Giornata Mondiale del Suolo, venerdì 5 dicembre, quest’anno dedicata proprio ai suoli urbani – sono architetti, urbanisti, esperti di suolo e del suo consumo. “È vero, oggi la difesa del suolo può diventare una scusa per mascherare altre attività sul territorio chiaramente speculative”, afferma Luigi De Falco, architetto, ex assessore all’Urbanistica di Napoli e già vicepresidente nazionale di Italia Nostra, di cui è membro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Oggi celebriamo la Giornata Mondiale del Dono 2025. Su invito di Anci e Fondazione AIFR, nell’ambito del #GivingTuesday, il più grande evento internazionale dedicato alla generosità, anche il Comune di Labico partecipa illuminando di rosso la fontana dei - facebook.com Vai su Facebook
#WorldAIDSDay2025. Il Senato aderisce alle iniziative previste per la Giornata mondiale contro l' #Aids illuminando la facciata di #PalazzoMadama di rosso dal tramonto di lunedì #1dicembre all'alba di martedì 2 Vai su X
Legambiente consumo suolo Lomb: 5 dicembre 2025 Giornata Mondiale del Suolo - 5 dicembre 2025 Giornata Mondiale del Suolo, il consumo di suolo in Lombardia: nell’ultimo anno il 35% del fenomeno è stato a carico del 2% dei comuni della regione ... Si legge su welfarenetwork.it
Giornata Mondiale del Suolo: un weekend di eventi al Museo del Suolo - Ambiente: Convegni, premi, attività gratuite e uno spettacolo con Giovanni Muciaccia per celebrare dal 5 al 7 dicembre la risorsa più preziosa: il suolo. Secondo cilentonotizie.it
Il 5-7 dicembre la Giornata del Suolo: un convegno e tanti eventi - Dal 5 al 7 dicembre Pertosa, in provincia di Salerno, ospita il fine settimana dedicato alla Giornata Mondiale del Suolo. Scrive libero.it
Giornata mondiale del suolo: un weekend di iniziative al Museo del suolo - 00, offrendo visite guidate, percorsi tematici e installazioni interattive dedicate alla scoperta della bi ... Scrive infocilento.it
3Bee celebra dieci anni dalla nascita della sua idea nella Giornata Mondiale del Suolo - La nature tech presenta i traguardi raggiunti e gli obiettivi per i prossimi cinque anni: più Oasi della Biodiversità, più dati e più scuole coinvolte ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
In occasione della Giornata Mondiale del Suolo 3Bee celebra i 10 anni dalla nascita della sua idea e fissa gli obiettivi per i prossimi 5 anni in termini di rigenerazione della ... - In occasione della Giornata Del Suolo, scopri come 3Bee ha trasformato un'idea in un modello pionieristico per la biodiversità. Segnala msn.com