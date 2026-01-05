Roberto Fico primo incontro con la giunta a Palazzo Santa Lucia | Metteremo in primo piano interesse collettivo

Roberto Fico ha incontrato per la prima volta la giunta regionale presso Palazzo Santa Lucia. Durante l’incontro, il neo presidente ha sottolineato l’importanza di mettere al centro dell’azione amministrativa l’interesse collettivo, indicando un’impostazione orientata alla collaborazione e alla valorizzazione delle priorità condivise per lo sviluppo della Campania.

Prima riunione informale tra il neo presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la giunta regionale a Palazzo Santa Lucia. L'incontro si è tenuto oggi. "Si è trattato di un primo incontro per impostare in modo subito operativo e collegiale il lavoro che ci attende nei prossimi mesi – ha detto il presidente Fico -.

Regione, Fico incontra gli assessori: "Avanti con spirito di squadra, ecco le priorità" - Il nuovo presidente: "Si è trattato di un primo incontro per impostare in modo subito operativo e collegiale il lavoro che ci attende nei prossimi mesi" ... salernotoday.it

Palazzo Santa Lucia, prima riunione della Giunta: Fico punta su coesione e responsabilità - Stampa Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha incontrato oggi a Palazzo Santa Lucia i componenti della Giunta regionale. salernonotizie.it

Con decreto firmato dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, Laura De Vita è stata nominata nuova segretaria particolare del governatore. - facebook.com facebook

Regione Campania, le reazioni alla nuova giunta varata dal presidente #roberto fico x.com

