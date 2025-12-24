Una notte con gli angeli della strada La vita sommersa di chi non ha nulla

Ogni notte, quando la città si quieta e le luci si spengono, si accende un volto nascosto di Arezzo. L’Unità di strada della Croce Rossa si muove tra i portici e le strade deserte, offrendo ascolto e assistenza a chi vive in condizioni di emergenza. È un momento di attenzione silenziosa verso chi, senza voce, affronta le ore più fredde e difficili.

AREZZO Quando la città abbassa le serrande e il freddo si infila tra i portici, Arezzo cambia volto. È a quell’ora, quando il silenzio diventa più pesante delle parole, che parte il tour notturno dell’ Unità di strada della Croce Rossa di Arezzo. Un thermos di tè caldo, qualche pastina, una coperta, calze asciutte. Gesti semplici, essenziali, che diventano ancora più preziosi quando la notte è lunga e la strada non perdona. Siamo con Marcello Carrai, volontario della Croce Rossa e referente dell’attività. Tutti i lunedì e i venerdì sera la squadra, composta da quattro persone (due uomini e due donne) parte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una notte con gli angeli della strada. La vita sommersa di chi non ha nulla Leggi anche: «La manovra non ha nulla per ridare dignità a chi ha lavorato una vita» Leggi anche: Alluvione a Bologna 2024: oggi una festa di strada per gli angeli del fango La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Una notte con gli angeli della strada. La vita sommersa di chi non ha nulla; Ceccano, le vittime dell’incidente in zona Ottantotto: Andrea, appassionato di cavalli, e Luigi, tornato dal Brasile. Una notte con gli angeli della strada. La vita sommersa di chi non ha nulla - Un pasto caldo, una coperta e quattro chiacchiere: il racconto dei volontari aretini della Croce Rossa. lanazione.it

Artisti di strada e shopping: "Notte di Vita" a Corridonia - Tutto è pronto per la tradizionale "Notte di Vita", organizzata dal Comune e il centro socio- ilrestodelcarlino.it

Suore Degli Angeli. Mariah Carey · All I Want for Christmas Is You. La Luce che nasce nella notte di Natale non è solo un simbolo religioso, ma un segno universale di rinascita, di pace e di fiducia nel futuro. Gli alunni delle classi 1^ e 3^ presentano: "Una dolc - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.