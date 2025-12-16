Volontari in strada | Coperte tè e vestiti C’è chi rifiuta l’aiuto

L'emergenza dei senzatetto nelle aree urbane evidenzia fragilità e sfide quotidiane, con volontari impegnati a offrire coperte, tè e vestiti. Tuttavia, nonostante gli sforzi, alcuni rifiutano l’aiuto, sottolineando la complessità della condizione di chi vive in strada. Un tema che rimane centrale nel dibattito sociale e umanitario.

Tra fragilità personali e difficoltà economiche, la condizione dei senzatetto in città resta un tema problematico e sempre attuale. Il ruolo del volontariato, a contatto quotidiano con queste realtà, è fondamentale: "Si tratta di un fenomeno in crescita a cui come associazioni stiamo cercando di dare risposte concrete, soprattutto nel periodo invernale – afferma Alberto Caldana, presidente Csv Terre Estensi – a Modena le persone che dormono in strada, identificate con nome e cognome, sono 318. Se si utilizza la classificazione europea Ethos, che include anche chi dorme in auto, nei garage, in situazioni di sovraffollamento o è costretto a spostarsi continuamente da un alloggio all’altro, i numeri aumentano in modo significativo". Ilrestodelcarlino.it

