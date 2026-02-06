In sala la commedia di Albanese Lavoreremo da grandi il dramma candidato a otto Oscar Hamnet e l' horror di Sam Raimi Send Help | le recensioni

In sala arriva la nuova commedia di Antonio Albanese,

Sfaccendati sulla riva di un lago, tra alcol, parrucche biondo platino, cazzeggio e – forse – un incidente fatale. A tre anni dal dramma Cento domeniche Antonio Albanese (visibile su Amazon Prime Video) torna al registro comico e bislacco. Per gli aficionados della comicità di Albanese Lavoreremo da grandi è il film da non perdere al cinema in questo primo fine settimana di febbraio. Sono in sala inoltre il dramma Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao con Paul Mescal e Jessie Buckley e il survival horror Send Help del maestro Sam Raimi con un’inedita Rachel McAdams. La nuova commedia eccentrica di e con Antonio Albanese, il dramma shakespeariano candidato a otto Oscar di Chloé Zhao e il nuovo horror di Sam Raimi: ecco le trame e le nostre recensioni di tre titoli appena usciti al cinema Buone visioni! Giuseppe Battiston, Niccolò Ferrero e Antonio Albanese in una scena di Lavoreremo da grandi (foto PiperFilm). 🔗 Leggi su Amica.it

