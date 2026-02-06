In sala arriva la nuova commedia di Antonio Albanese,

Sfaccendati sulla riva di un lago, tra alcol, parrucche biondo platino, cazzeggio e – forse – un incidente fatale. A tre anni dal dramma Cento domeniche Antonio Albanese (visibile su Amazon Prime Video) torna al registro comico e bislacco. Per gli aficionados della comicità di Albanese Lavoreremo da grandi è il film da non perdere al cinema in questo primo fine settimana di febbraio. Sono in sala inoltre il dramma Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao con Paul Mescal e Jessie Buckley e il survival horror Send Help del maestro Sam Raimi con un’inedita Rachel McAdams. La nuova commedia eccentrica di e con Antonio Albanese, il dramma shakespeariano candidato a otto Oscar di Chloé Zhao e il nuovo horror di Sam Raimi: ecco le trame e le nostre recensioni di tre titoli appena usciti al cinema Buone visioni! Giuseppe Battiston, Niccolò Ferrero e Antonio Albanese in una scena di Lavoreremo da grandi (foto PiperFilm). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In sala la commedia di Albanese Lavoreremo da grandi, il dramma candidato a otto Oscar Hamnet e l'horror di Sam Raimi Send Help: le recensioni

Approfondimenti su Albanese Commedia

Send Help è una commedia horror diretta da Sam Raimi, interpretata da Rachel McAdams e Dylan O’Brien.

Il film horror di Sam Raimi, Send Help, ha aperto il 2026 con un successo inaspettato.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Albanese Commedia

Argomenti discussi: Grande successo e sala gremita al Centro di quartiere Fontanelle per la commedia dialettale Al tre bigóte; Agata Christian - Delitto sulle nevi, cast del film con De Sica. FOTO; Cinema. Legami di coppia allo specchio in Le cose non dette e 2 cuori e 2 capanne; ‘Mio fratello è un vichingo’, in sala il film con Mads Mikkelsen.

Riccione: grande successo e sala gremita per la commedia dialettale Al tre bigóteLo spettacolo, scritto da Guido Lucchini e portato sul palco dalla compagnia dialettale Quei dal Funtanele, ha conquistato il pubblico con una formula ... chiamamicitta.it

Il corpo consapevole: la fulminante commedia di Annie Baker in scena alla Sala MercatoPatriarcato e gender gap, comunicazione ed equivoci, tabù e sanità mentale in una tipica famiglia disfunzionale dei nostri giorni. Da martedì 3 a domenica 8 febbraio alla Sala Mercato va in scena Il ... genovatoday.it

LAVOREREMO DA GRANDI, il nuovo film di Antonio Albanese, DA OGGI AL CINEMA Con #AntonioAlbanese, Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese, Niccolò Ferrero. Una produzione, Palomar, A Mediawan Company e PiperFilm, in collaborazione con Makin x.com

Da oggi al cinema “Lavoreremo da grandi” segna il ritorno alla regia di Antonio Albanese, autore capace di raccontare l’Italia con ironia e disincanto Un film che si inserisce nel solco della sua filmografia più intima, da “Uomo d’acqua dolce” a “La fame e la s facebook