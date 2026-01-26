Send Help | Recensione della commedia horror di Sam Raimi con Rachel McAdams e Dylan O’Brien

Send Help è una commedia horror diretta da Sam Raimi, interpretata da Rachel McAdams e Dylan O’Brien. Il film combina elementi di suspense e umorismo, offrendo una narrazione coinvolgente e originale. Attraverso un equilibrio tra tensione e leggerezza, la pellicola si distingue nel genere, mantenendo un tono sobrio e ben strutturato. Un’opzione interessante per chi cerca un film che unisca risate e brividi in modo equilibrato.

Send Help è una commedia horror diretta da Sam Raimi con protagonisti Rachel McAdams e Dylan O'Brien. Ecco la nostra recensione. Linda Liddle ( Rachel McAdams ), a cui non viene riconosciuto il ruolo di vice promesso, naufraga su un'isola deserta con il suo capo Bradley ( Dylan O'Brien ) dopo essere scampati a un disastro aereo. Linda, appassionata di programmi survival, si ritrova presto nel ruolo di novello Robinson Crusoe, mentre Bradley fatica ad adattarsi. La convivenza, inizialmente complicata, sembra trovare una strada di reciproca tolleranza, fino a quando gli eventi precipitano in modo rocambolesco e drammatico.

