in questo modo i ragazzi diventano protagonisti e non solo spettatori

Federico Riccardi, dirigente di Astea Energia, torna a parlare di un progetto che coinvolge i giovani: portare un quotidiano cartaceo nelle scuole. Per lui, questa iniziativa ha un valore educativo grande, perché permette ai ragazzi di diventare protagonisti e non solo spettatori. Un modo per avvicinarli al mondo dell’informazione, farli riflettere e stimolare il loro senso critico fin da piccoli.

Anche per Federico Riccardi, General Manager di Astea Energia, portare un quotidiano cartaceo nelle scuole è "un’iniziativa di grande valore educativo. Il quotidiano cartaceo obbliga a rallentare, a leggere con attenzione, a distinguere i fatti dalle opinioni e a sviluppare uno spirito critico. Far scrivere i ragazzi significa renderli protagonisti del racconto della realtà, non semplici spettatori. È un esercizio prezioso per imparare a osservare il mondo che li circonda e a dare forma ai propri pensieri in modo consapevole. Le iniziative extracurriculari rappresentano un’estensione fondamentale del percorso scolastico, perché permettono ai ragazzi di collegare ciò che studiano con la vita reale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

