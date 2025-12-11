Braida sullo scudetto | Allegri può sfidare Inter e Napoli solo in questo modo
Ariedo Braida analizza le possibilità del Milan di Allegri di contendere lo scudetto a Inter e Napoli, sottolineando le strategie e le condizioni necessarie per competere al massimo livello in questa stagione.
Inter News 24 Lo storico dirigente Ariedo Braida ha detto la sua sulla corsa scudetto, indicando che il Milan di Allegri può sfidare Inter e Napoli solo in un modo. Lo storico dirigente Ariedo Braida, ha espresso la sua convinzione riguardo alle ambizioni del Milan di Massimiliano Allegri. QUI LE ULTIME SULL’INTER Intervistato da Tuttosport, Braida ritiene che la squadra rossonera abbia le credenziali per lottare per lo scudetto, ma a una condizione. Servono i rinforzi giusti nel mercato di riparazione per innalzare il livello e competere con le principali concorrenti. LE PAROLE DI BRAIDA – «Mi sembra un campionato senza padroni. 🔗 Leggi su Internews24.com
Braida: "Campionato senza padroni. Milan da scudetto con Inter e Napoli, se a gennaio colmerà le lacune" Vai su X
? 4 , Intervistato dai colleghi di Tuttosport, il centrocampista del Milan Samuele Ricci ha non solo presentato la sua sfida del “cuore” contro il Torino, ma anche parlato scudetto, Allegri e in cosa questa s - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Braida: “Allegri in panchina è un fuoriclasse” - Le parole dell'ex dirigente rossonero Ariedo Braida sul Milan attuale: analisi su Allegri, sul campionato e su qualche singolo. msn.com scrive
Il Milan può vincere lo scudetto? Braida: "Se a gennaio la società completerà l'organico, i rossoneri possono dire la loro fino alla fine" - Intervistato questa mattina dai taccuini dei colleghi di Tuttosport, l'ex direttore sportivo rossonero Ariedo Braida ha parlato di Milan, di alcuni dei suoi giocatori chiave, ... Come scrive milannews.it