Braida sullo scudetto | Allegri può sfidare Inter e Napoli solo in questo modo 

Ariedo Braida analizza le possibilità del Milan di Allegri di contendere lo scudetto a Inter e Napoli, sottolineando le strategie e le condizioni necessarie per competere al massimo livello in questa stagione.

Inter News 24 Lo storico dirigente Ariedo Braida ha detto la sua sulla corsa scudetto, indicando che il Milan di Allegri può sfidare Inter e Napoli solo in un modo. Lo storico dirigente Ariedo Braida, ha espresso la sua convinzione riguardo alle ambizioni del Milan di Massimiliano Allegri. QUI LE ULTIME SULL’INTER Intervistato da Tuttosport, Braida ritiene che la squadra rossonera abbia le credenziali per lottare per lo scudetto, ma a una condizione. Servono i rinforzi giusti nel mercato di riparazione per innalzare il livello e competere con le principali concorrenti. LE PAROLE DI BRAIDA – «Mi sembra un campionato senza padroni. 🔗 Leggi su Internews24.com