Crans-Montana Non ha senso non ora non in questo modo | quando la morte irrompe nella vita dei ragazzi
Crans-Montana affronta il dolore di giovani che perdono i propri cari, evidenziando come, nonostante la consapevolezza della mortalità, la morte resti spesso inaspettata e ingiusta. Questo racconto invita a riflettere sulla fragilità della vita e sulle emozioni che emergono quando il destino si presenta in modo improvviso, cambiando per sempre il cammino di chi resta.
Sebbene ci raccontiamo di sapere che la morte ci riguarda e che è il nostro destino, quando arriva è sempre ingiusta, imprevista, precoce. La riflessione dello psicologo e psicoterapeuta Giulio Costa dopo la tragedia di Crans Montana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
