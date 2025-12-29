Tumori cerebrali al Papardo arriva la Tac di ultima generazione
L’ospedale Papardo di Messina annuncia l’arrivo della TAC mobile intraoperatoria neurologica, una tecnologia all’avanguardia per il trattamento dei tumori cerebrali. Questa innovazione permette interventi più sicuri ed efficaci, migliorando le possibilità di diagnosi e cura. Con questa acquisizione, l’ospedale rafforza la propria offerta specialistica, offrendo ai pazienti un’assistenza di livello superiore nel campo della neurochirurgia.
L'ospedale Papardo di Messina compie un nuovo e decisivo passo avanti nella chirurgia dei tumori cerebrali con l’acquisizione della TAC mobile intraoperatoria neurologica, una tecnologia di ultima generazione che introduce un cambio di paradigma nella sicurezza e nell’efficacia degli interventi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
