Arrestato al Catullo con passaporto falso | era già stato fermato a Malpensa
Un uomo di 35 anni di origine iraniana è stato arrestato all’aeroporto Catullo di Verona mentre tentava di partire per Londra con un passaporto portoghese contraffatto. L’individuo era già stato fermato in passato a Malpensa, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. L’episodio evidenzia le criticità legate alla sicurezza dei documenti di viaggio.
Un uomo di 35 anni, di origine iraniana, è stato arrestato all’aeroporto Catullo di Verona dopo aver tentato di imbarcarsi su un volo diretto a Londra esibendo un passaporto biometrico portoghese risultato contraffatto.I dubbi degli agenti sono stati confermati dalle apparecchiature di verifica. Veronasera.it
Prenota b&b con un documento falso: scatta un arresto a Catania - CATANIA – La Polizia di Stato ha arrestato un tunisino di 33 anni che ha utilizzato un documento falso per prenotare una stanza in un b&b di piazza Iolanda, a Catania. livesicilia.it
Utilizza un documento falso per prenotare una stanza in un b&b: arrestato - La Polizia di Stato ha arrestato un tunisino di 33 anni che ha utilizzato un documento falso per prenotare una stanza in un b&b di piazza Iolanda, a Catania. catanianews.it
Femminicidio ad Ancona, 50enne uccisa di botte in casa. Si cerca il marito, già arrestato ad aprile per maltrattamenti >> https://buff.ly/Vu9GYkb - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.