Arrestato al Catullo con passaporto falso | era già stato fermato a Malpensa

Un uomo di 35 anni di origine iraniana è stato arrestato all’aeroporto Catullo di Verona mentre tentava di partire per Londra con un passaporto portoghese contraffatto. L’individuo era già stato fermato in passato a Malpensa, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. L’episodio evidenzia le criticità legate alla sicurezza dei documenti di viaggio.

Un uomo di 35 anni, di origine iraniana, è stato arrestato all’aeroporto Catullo di Verona dopo aver tentato di imbarcarsi su un volo diretto a Londra esibendo un passaporto biometrico portoghese risultato contraffatto.I dubbi degli agenti sono stati confermati dalle apparecchiature di verifica. Veronasera.it

