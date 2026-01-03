Il prologo alle 21 lo spagnolo nel 2025 venne fermato da un problema tecnico Sainz parte la Dakar del riscatto
Alle 21, il prologo della Dakar 2025 è stato interrotto da un problema tecnico, rallentando le operazioni di partenza. La competizione, che si svolge dall’oggi al 17 gennaio con un solo giorno di riposo, prevede attraversamenti di terreni estremi in Arabia Saudita. Tra i protagonisti, Sainz punta al riscatto in una corsa che mette alla prova resistenza e capacità dei piloti lungo migliaia di chilometri di prove speciali.
S’accende la Dakar, dal prologo di oggi al 17 gennaio, con un solo giorno di riposo, i piloti affronteranno migliaia di chilometri di prove speciali cronometrate sui terreni estremi dell’ Arabia Saudita. Tutto comincia e finisce nella città di Yanbu, affacciata sul Mar Rosso, centro nevralgico della gara da ottomila chilometri, sede di partenza e di arrivo. Oggi il prologo da 23 chilometri (in diretta dalle 21:00 su Eurosport 1 e Discovery +). Una folla di big dei motori alla partenza, a cominciare dalle auto: il veterano Nasser Al-Attiyah, ma anche il fenomeno del rally Sabastien Loeb (Dacia). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
